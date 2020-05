Il mercato si mette la mascherina e torna in centro. Da oggi (20 maggio) le bancarelle hanno di nuovo preso possesso di piazza Cavalli e di piazza Duomo a Piacenza, segnando la ripartenza anche per il mercato bisettimanale del centro città sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. Sulle aree mercatali sono stati predisposti varchi di ingresso e di uscita debitamente controllati da volontari dell’Auser e personale della Polizia Locale. Un gradito ritorno per i piacentini, che già dalle 8 hanno ripreso a curiosare – e a fare qualche acquisto – sui banchi degli ambulanti, ovviamente rispettando le indicazioni previste, quindi indossando mascherine e rispettando le distanze di sicurezza.

L’ORDINANZA – Dopo un attento e scrupoloso lavoro di verifica da parte degli uffici comunali e della Polizia Locale, in collaborazione con le associazioni di categoria, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha firmato l’ordinanza che dà il via libera all’organizzazione del mercato nel suo complesso, nel pieno rispetto delle normative e delle disposizioni legate al contrasto alla diffusione del contagio. Proprio per tale ragione, sulle aree mercatali di Piazza Cavalli e di Piazza Duomo saranno predisposti varchi di ingresso e di uscita debitamente controllati da volontari dell’Auser e personale della Polizia Locale.

Il primo mercato post lockdown, come già previsto dall’assessore al Commercio Stefano Cavalli nella nota che accompagnava l’emissione dell’ordinanza, è stato una sorta di prova “sperimentale”. “Sono state segnalate alcune criticità, legate sopratutto ai punti di entrata ed uscita, su cui proveremo a lavorare già da oggi pomeriggio con gli uffici comunali, i commercianti e le associazioni di categoria – ha dichiarato -. Valuteremo come intervenire per andare incontro alle esigenze degli ambulanti – che hanno bisogno assoluto di ripartire – e dei consumatori nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Invito ancora i cittadini a seguire le prescrizioni e a mantenere le distanze: comprendo la voglia di normalità, ma al momento non è possibile vivere il mercato nello stesso modo a cui eravamo abituati prima della quarantena”.