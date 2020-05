Il ministro Azzolina “Maturità in classe dal 17 giugno”

Esami di maturità al via dal 17 giugno. Lo ha annunciato il ministro Lucia Azzolina, durante un’audizione in commissione cultura alla Camera.

I colloqui, della durata massima di circa un’ora, si svolgeranno in presenza, “senza che comunque sia messa a repentaglio la sicurezza per tutte le persone coinvolte” – ha sottolineato il ministro. “Il Comitato tecnico scientifico, su nostra espressa richiesta, ha autorizzato – ha aggiunto – lo svolgimento della predetta prova, ritenendo che possa svolgersi nelle scuole,garantendo le standard condizioni di distanziamento e sicurezza. Come già anticipato, la prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e un presidente esterno,in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio”.

Per quanto riguarda l’esame di terza media, verrà concesso ” tutto il tempo che serve alle istituzioni scolastiche per svolgere tutto il procedimento in assoluta serenità”. “In linea con quanto previsto dal decreto legge 22/2020, studentesse e studenti saranno valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto anche di un elaborato da consegnare. L’argomento dell’elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente. Sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti al Consiglio di classe, e sarà valutato in sede di scrutinio finale sulla base dell’originalità, della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva” ha detto.

No al 6 politico, infine: lo studente potrà essere bocciato se carente nel proprio percorso, sulla base di qunato effettivamente svolto. “Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione. E per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso” ha concluso il ministro.