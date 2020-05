Il Ministro Spadafora “Entro il 25 maggio riapertura palestre e centri sportivi”

“Deve ripartire tutto lo sport, devono riaprire tutti quei centri che sono una grande necessità e opportunità per i cittadini, dalle palestre, ai centri danza, a tutti gli impianti, centri e circoli sportivi: proporrò nel prossimo Dpcm la riapertura di tutti questi centri il 25 maggio, o meglio al massimo entro il 25 maggio: abbiamo inviato al comitato tecnico-scientifico le lineee guida per la riapertura e se avremo una risposta in tempi rapidi è possibile anticipare prima del 25”.

Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora durante un’informativa in Senato. “Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture abbiano la possibilità di riaprire e far sì che il protocollo sia adattabile alle varie situazioni. Metteremo a disposizione delle risorse per le realtà che dovessero avere problemi economici ad attuare in tempi rapidi i protocolli”.