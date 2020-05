Il Pronto soccorso ortopedico torna in ospedale   

L’Ausl informa che da sabato mattina (16 maggio) alle ore 8 il Pronto soccorso ortopedico torna a essere localizzato nell’ospedale di Piacenza.

Nell’ambito delle misure assunte per affrontare l’emergenza coronavirus, il servizio era stato spostato alla Casa di Cura Piacenza per proseguire l’attività in un regime di sicurezza per i pazienti e gli operatori. Allo stato attuale – informa l’azienda sanitaria -, vista la diminuzione degli accessi correlati all’infezione, si è deciso di far rientrare il Pronto soccorso ortopedico in ospedale. Di conseguenza, anche eventuali ricoveri o interventi successivi saranno localizzati all’interno del presidio.

Nella Casa di Cura Piacenza continueranno a svolgersi l’attività chirurgica ortopedica programmata e le visite ambulatoriali ortopediche.