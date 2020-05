Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia consegna due tablets ad Asp Città di Piacenza

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia, nella mattinata di oggi, ha completato un ulteriore progetto a beneficio di una fascia debole della nostra società, gli anziani ricoverati in casa di riposo, con la consegna di due tablets per gli ospiti, in modo da poter loro garantire un contatto diretto con i loro parenti e familiari che non si possono recare in struttura per motivi di sicurezza.

I tablets acquistati sono stati personalizzati e dotati di tutte le app necessarie alla video-chiamata. La consegna ufficiale è avvenuta alla presenza del Presidente del club rotariano Andrea Salvi, del Prefetto del club Christian Sartori e degli operatori della Casa di cura: il Direttore Dott.ssa Cristiana Bocchi, Annalisa Messeni, Maria Gabriella Cella (Coordinatrice) e l’Ing. Alfonso Gagliano. Il “Vittorio Emanuele” è un servizio pubblico di primaria eccellenza, dove la professionalità dei dirigenti e di tutto il

personale si è confermata sin dall’inizio del contagio: dal 22 febbraio, infatti, sono state sospese le visite dei familiari degli ospiti, per tutelare gli anziani, che sono le persone più fragili.