Il saluto di Venturi “Responsabilità e rispetto sono le parole chiave della fase 2”

“Le due parole chiave della Fase 2 sono responsabilità e rispetto”.

Lo ha ricordato Sergio Venturi, nel suo ultimo giorno da commissario all’emergenza della Regione Emilia Romagna.

“Responsabilità nei confronti degli altri, le spalle facciamocele sentire pesanti – ha detto , perché abbiamo una grande responsabilità in questa fase dell’epidemia a non farla crescere ancora, senza bisogno di restrizioni ulteriori. Questo è importante: facciamo vedere che siamo responsabili, che non siamo un popolo che ha bisogno di essere indottrinato e obbligato a fare le cose, soprattutto quelle giuste”.

“Non è obbligatorio portare la mascherina all’aperto e probabilmente non lo sarà mai. Io consiglio di portarla ugualmente e di utilizzarla, è una protezione per noi e per chi incontriamo. Rispetto è la parola magica per chi ci ha aiutato, non li voglio definire angeli o eroi: hanno aiutato chi ha avuto la malattia a superarla. Non voglio dire che andrà tutto bene, è retorica: la verità è che abbiamo avuto centinaia di migliaia di persone che ci hanno aiutato a “passare la nottata”. Dai dipendenti delle aziende sanitarie, ai medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i farmacisti, i medici di famiglia, i volontari…a loro vanno i nostri ringraziamenti”.