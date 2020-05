“Il superpotere invisibile”, un video per rendere omaggio a tutte le mamme

Piacenza – Il superpotere invisibile, video realizzato da Valentina Montanari, fotografa e creativa piacentina in forze all’agenzia Blacklemon, con riprese e editing di Andrea Pasquali.

Il video vuole essere un omaggio alle mamme, chiamate ad essere ancora di più, nell’era Covid, compagne di giochi e lavoratrici – in smart e hard working.



Ecco il progetto, spiegato dalla stessa Valentina Montanari: ” La somma della pazienza degli uomini di tutto il pianeta è inferiore alla pazienza di una sola mamma. Accoppiatrici professioniste di calzini, detector di oggetti smarriti, campionesse di occhiatacce. Questo video vi mostra da vicino cosa significhi essere mamma, una roccia su cui fare affidamento. È una pacca sulla spalla. Per tutte quelle donne che al mattino escono di corsa e rientrano la sera, più o meno tardi. 24/7, festività comprese.

Per tutte quelle donne che non hanno scelta e anche per quelle che ce l’hanno, proprio come quelle che scelgono di stare a casa, e sono contente così”.

“Oggi per esigenza o per scelta, tutte le mamme devono avere un super potere invisibile: essere multitasking. Molti credono che una madre che fa bene il suo lavoro non possa essere presente in famiglia. Non è vero: una madre può essere concentrata sul suo lavoro durante l’orario d’ufficio e essere ugualmente devota nei confronti dei figli per il resto del tempo. La mamma fa sempre tutto il possibile, ma spesso dimentica di stupirsi per quanto tutto questo significhi”.