“Il Traditore” di Bellocchio trionfa ai David: sei statuette

Un trionfo per “Il traditore” di Marco Bellocchio ai David di Donatello che si porta a casa ben sei statuette: film, regia, attore protagonista, Pierfrancesco Favino, e non protagonista Luigi Lo Cascio, sceneggiatura originale e montaggio.

Il film del regista bobbiese esce vincitore della 65esima edizione del premio segnata dalla pandemia, trasmessa in diretta su Raiuno senza pubblico e ospiti con collegamenti con in candidati in remoto dalle proprie abitazioni, condotta da Carlo Conti.

Alla notizia del premio come miglior film, Bellocchio ha festeggiato con la moglie Francesca Calvelli (premiata per il montaggio) e la figlia collegato da remoto.

Pierfrancesco Favino ha vinto il premio David di Donatello come migliore attore protagonista, per l’interpretazione del boss Tommaso Buscetta.. Favino era alla sua prima candidatura da protagonista. “Non vediamo l’ora di tornare, sono sicuro che chi deve fare in modo che accada si sta impegnando”, ha detto l’attore ricevendo il premio che ha dedicato a Stella Favino, “mia mamma”.

Una serata nel segno di un cinema che non vuole morire, ma anzi vuole riaprire al più presto con tanto di lungo appello alle maestranze di #siamotutticinema e il messaggio di Dario Franceschini ministro della Cultura e del turismo che garantisce un suo impegno “24 ore al giorno” e ha ricordato i molti ammortizzatori sociali dedicati per l’occasione a tutte le categorie nel segno di voler proteggere davvero tutte le maestranze. Riapertura? “Lo decide il comitato tecnico scientifico ci sarà un incontro lunedì. Per ora nella prossima estate contiamo sulle arene, piazze grandi dove è più facile gestire la sicurezza e il distanziamento”.

(nella foto Bellocchio e Favino a Bobbio l’estate scorsa)