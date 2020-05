Il vicino va in arresto cardiaco, una coppia di volontari Anpas fuori servizio gli salva la vita

“Mio padre è svenuto sul divano e non risponde”: una coppia entra in azione e salva la vita al vicino di casa in arresto cardiaco.

E’ la storia a lieto fine raccontata dalla sezione provinciale della Pubblica Assistenza Croce Bianca con protagonisti due volontari – al momento dei fatti fuori servizio – dell’associazione, marito e moglie, Claudio Battista e Alessandra Grana. Lui ingegnere e funzionario della Cooperativa San Martino; lei infermiera del Pronto Soccorso di Piacenza nonché responsabile dei volontari della Pubblica Assistenza Croce Bianca.

“Alessandra e Claudio – spiega Anpas – si trovavano nella loro casa quando hanno sentito suonare il campanello. Era la vicina di casa che allarmata diceva che suo padre si trovava immobile sul divano, non cosciente. I due si sono quindi precipitati all’interno dell’abitazione vicina, riconoscendo immediatamente la gravità della situazione. Hanno coricato a terra l’uomo ed hanno iniziano le manovre di rianimazione, poi come da procedura hanno contattato il servizio di emergenza del 118 comunicando la situazione; i soccorsi sono arrivati in breve tempo ed hanno preso in carico il paziente. Il tempestivo intervento dei due soccorritori – evidenzia la Pubblica Assistenza – ha permesso di salvare la vita a quest’uomo, che si è ripreso all’arrivo in ospedale”.

“Alessandra e Claudio sono in prima linea con noi per l’emergenza – l’elogio di Paolo Rebecchi, coordinatore Provinciale di Anpas – oltre ad essere due amici e colleghi, sono entrambi molto preparati e hanno fatto in modo esemplare il loro dovere”.