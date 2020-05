In arrivo il “bonus bici” per una mobilità più verde: 500 euro per una due ruote anche elettrica

E’ una delle misure simbolo del Ministro piacentino alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli inserita nel Decreto Rilancio licenziato dal Governo.

E’ il cosiddetto “bonus bici”, ovvero un rimborso fino a 500 euro per acquisterà o ha già acquistato a partire dal 4 maggio (è retroattivo) una due ruote. Attraverso una piattaforma online si potrà ottenere il rimborso della spesa. Non solo per l’acquisto di una bicicletta, anche a pedalata assistita, ma anche di altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Nel Decreto sono stanziati 120 milioni di euro per i bonus che vogliono essere un sostegno concreto a una svolta ambientale per la mobilità urbana. L’incentivo si propone di spostare più persone sulle due ruote per muoversi nelle città perchè sui mezzi pubblici i posti saranno ridotti a causa delle misure di distanziamento sociale ancora indispensabili.

Il bonus consiste in un contributo finanziario pari al 60 per cento della spesa sino ad un massimo di euro 500 per ogni acquisto, entro il 31 dicembre 2020; viene riconosciuto ai residenti nei capoluoghi di regioni, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia e in tutti i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Il Ministero ha inoltre inserito nella norma la volontà di apportate alcune modifiche al codice della strada per agevolare la circolazione dei mezzi di mobilità alternativa su apposite corsie ciclabili. Per le soluzioni nel dettaglio si attendono i cambiamenti al codice della strada.