In auto con 30 grammi di hashish: denunciati 3 giovani

In auto 30 grammi e due “ovuli” di hashish: denunciati 3 giovani piacentini.

I fatti risalgono alle 20 del 14 maggio, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) stavano effettuando un servizio programmato di controllo dei luoghi solitamente frequentati da noti tossicodipendenti in località Corte Secca di Monticelli d’Ongina. Qui hanno sorpreso e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga tre giovani piacentini, di 34, 20 e 21 anni, residenti in città e provincia, che si trovavano a bordo di una utilitaria. I militari hanno perquisito il veicolo e nel vano portaoggetti della portiera posteriore sinistra hanno trovato circa 30 grammi di hashish e due ovuli con tracce della stessa sostanza stupefacente. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto è stato subito sequestrato e tutti tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza.

“Oltre ai numerosi controlli predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza sul rispetto delle norme in questa fase 2 fuori dal lockdown – il bilancio degli ultimi giorni d’attività fornito dall’Arma -, i reparti dipendenti hanno intensificato il numero di servizi per una capillare azione di controllo del territorio. Proprio per questo motivo, i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza in questi ultimi cinque giorni sono proseguiti, anche con il supporto di personale in abiti civili. Tre sono state le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quattro sono stati i giovani segnalati quali assuntori di droga, uno straniero è stato denunciato per inosservanza sulle norme sugli stranieri ed un piacentino è stato denunciato per oggetti atti ad offendere. Sono stati inoltre sequestrati cocaina, eroina, marijuana e hashish”.