In auto con uno spinello e 7 grammi di hashish, patente ritirata

Continuano i controlli sulle strade, da parte delle forze dell’ordine, i cui esiti mettono in evidenza come il consumo di sostanze stupefacenti non abbia risentito di battute d’arresto durante l’epidemia.

Domenica 3 maggio i carabinieri di Pianello Val Tidone hanno fermato lungo la provinciale, all’altezza di Nibbiano, una coppia di 25 anni lui e 30 lei, nati in provincia di Milano, da tempo domiciliati in Alta Val Tidone (Piacenza), a bordo della propria auto. La donna aveva con sé uno spinello, mentre circa sette grammi di hashish erano occultati all’interno della vettura. La droga è stata sequestrata ed i due sono stati immediatamente segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Alla donna, che era alla guida dell’auto, è stata anche ritirata la patente di guida.