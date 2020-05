In Trebbia come in spiaggia: distanza di un metro e cartelli in inglese per spiegare le regole

In Trebbia come in spiaggia. I Comuni dell’Unione Valtrebbia e Valluretta adotteranno la stessa ordinanza della Regione Emilia Romagna, che regola gli accessi alla riviera romagnola, per gestire la fase 2 del “mare” di Piacenza.

Le indicazioni della Regione saranno recepite in ordinanze ad hoc che l’Unione ha intenzione di varare dall’inizio della prossima settimana, spiega il presidente – e sindaco di Bobbio – Roberto Pasquali. Un’occasione, questa, per riscoprire e valorizzare ancora di più il nostro Appennino.

“Sono vietati gli assembramenti, e le persone dovranno restare a un metro di distanza l’una dall’altra, a meno che non facciano parte dello stesso nucleo familiare – spiega Pasquali -, evitando grigliate e pastasciutte all’aperto da mangiare in gruppo. Le regole da rispettate saranno riportate su cartelli in italiano e in inglese, con i loghi della Regione, Unione Montana e degli otto Comuni che vi aderiscono, vicino agli accessi al Trebbia, da Travo a Ottone”.

“Restano poi in vigore tutte le ordinanze già emanate negli anni scorsi, come quella ad esempio relativa al divieto di accesso ai cani – conclude Pasquali -. Il mio auspicio è che la gente usi la testa”.