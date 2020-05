Incidente alla Besurica, ciclista investito da una Mercedes

Incidente nel quartiere Besurica di Piacenza, poco dopo le 19 del 27 maggio.

Una Mercedes classe C ha urtato un ciclista di 62 anni in prossimità delle strisce pedonali in via della Besurica. Sul posto l’auto medica del 118 insieme ai sanitari della Croce Rossa di Piacenza che hanno trasportato il ferito all’ospedale cittadino. Le sue condizioni non sono gravi.

La strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale di Piacenza, intervenuti con due pattuglie per il tempo necessario a compiere rilievi di legge.