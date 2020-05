Torna il mercato contadino a Piacenza. Alla presenza dell’assessore Paolo Mancioppi, nella mattinata di venerdì 8 maggio, dopo il lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza coronavirus, gli stand alimentari sono stati allestiti nell’inedita location della piazzetta dei Chiostri del Duomo, a pochi passi dalla tradizionale collocazione di Piazza Duomo.

Come aveva annunciato l’amministrazione comunale, lo spostamento si è reso necessario per non violare i criteri di sicurezza prescritti dall’ordinanza regionale n. 66 del 22 aprile scorso, che autorizza la riapertura dei mercati all’aperto in spazi pubblici perimetrati, nei quali sia possibile monitorare gli accessi. Una scelta condivisa con le associazioni di categoria per garantire il pieno rispetto delle normative in vigore per la tutela della salute.

L’ingresso dei clienti (vedi foto) è stato così consentito in numero non superiore al doppio dei posteggi presenti. Ogni banco, inoltre, ha dovuto dotarsi di adeguati cartelli informativi – riguardanti anche il divieto assoluto di toccare la merce e di stazionare all’interno dell’area, se non per fare acquisti – con obbligo di dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso) per gli operatori. “La vendita – sottolinea Valerio Galli responsabile di Campagna Amica Piacenza – avviene nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie e delle regole previste quali l’ingresso contingentato, il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone e l’utilizzo delle mascherine”.

“Anche nei giorni del lockdown, la campagna non si è mai fermata – spiega Coldiretti Piacenza– perché la natura segue il suo ritmo che deve essere assecondato ma le limitazioni alla circolazione e la chiusura delle attività di ristorazione hanno ridotto fortemente le occasioni di vendita gravando pesantemente sui bilanci aziendali. Per consentire ai piacentini di continuare a gustare prodotti genuini e di qualità, molte imprese si sono attrezzate per consegnare la spesa a domicilio ma la ripresa dei mercati è sicuramente un’occasione per rimetterci al servizio di tutta la comunità soprattutto in questo periodo in cui la campagna ha già tanto da offrire”. Nel Piacentino prosegue comunque l’attività di consegna a domicilio, con una ventina tra aziende agricole e agriturismi di Campagna Amica e Terranostra che hanno aderito. Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sulla app di Campagna Amica, sui canali social di Coldiretti Piacenza oppure nella homepage del sito www.piacenza.coldiretti.it.

Anche le aziende di Confagricoltura che partecipano al mercato contadino di Piacenza – informa l’associazione – sono tornate in piazza questa mattina nei Chiostri del Duomo per vendere le loro genuine produzioni locali, ortofrutta di stagione, confetture, formaggi, salumi, farina pane e biscotti. Erano presenti: Patrizia Montanari, Arte Contadina, Cascina Brontola, Azienda Agricola Bel Prato, Davide Cattadori, L’Ortofrutta di Ale, Bosco del Papa e Campo Lunare.

VIABILITA’ – Per quanto riguarda i provvedimenti alla viabilità, il Servizio Mobilità del Comune di Piacenza ha stabilito, a partire dall’8 maggio, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 6 alle ore 16, il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su tutta l’area dei Chiostri del Duomo (ad esclusione dei mezzi di servizio di Iren per le operazioni ambientali e di pulizia), nonché nei Chiostrini del Duomo la possibilità di parcheggio per i mezzi degli operatori del mercato.