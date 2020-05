Con l’arrivo dell’alta pressione, l’inizio settimana nel piacentino sarà all’insegna del tempo stabile e soleggiato.

Secondo le previsioni Arpae, sia lunedì 25 che martedì 26 maggio è previsto sereno per tutta la giornata: temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 19 °C sui rilievi e 27 °C in pianura.