Autobus semivuoti, pochi viaggiatori in stazione, centro semideserto, soltanto qualche ciclista in più e le auto private che hanno ricominciato a muoversi.

Somiglia ancora molto alla “fase uno” la fase due dell’emergenza coronavirus scattata da stamattina lunedì 4 maggio a Piacenza.

Lo documentano le foto che ritraggono una città – a metà mattina di lunedì – ancora in gran parte paralizzata. D’altronde le attività commerciali sono ancora chiuse, così come le scuole.

Sui mezzi del trasporto pubblico, a capienza dimezzata per il distanziamento sociale, non si sono registrate criticità particolari: pochi passeggeri anche nel primo mattino.

Afflusso scarso anche in piazzale Marconi con i treni potenziati ma ancora piuttosto “scarichi”.

Aumentato certamente il traffico automobilistico, con più auto e mezzi pesanti sulle strade urbane e in tangenziale.

Di nuovo in circolazione anche i ciclisti, in tanti attendevano la fine del lockdown per tirare fuori dal garage la bici da corsa.

Come da ordinanza comunale, i principali parchi urbani aprono dalle 14 di lunedì.