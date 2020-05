La proposta di Ugl “Un pacchetto di 200 azioni a tutti i dipendenti di Autogrill”

“Abbiamo lanciato la proposta di assegnare ai lavoratori di tutte le società controllate da Autogrill s.p.a. un pacchetto di 200 azioni (valore stimabile di circa 1000 euro), con vincolo triennale d’inalienabilità, per costruire un percorso di condivisione, partecipazione e redistribuzione degli utili futuri che il lavoro di tutti dovrà generare”.

Ad annunciarlo sono Luca Malcotti, Segretario nazionale UGL Terziario; Pino De Rosa, Coordinamento UGL Autogril,l e Silvia Olivari, Coordinamento UGL Autogrill. “Il turismo ed i pubblici esercizi sono tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria – spiegano in una nota -. Anche i lavoratori di Autogrill, azienda leader in Europa per la ristorazione della gente in movimento (autostrade, superstrade, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali), stanno vivendo un momento particolarmente difficile: l’azienda ha attivato gli ammortizzatori sociali per gran parte del personale mentre gli altri continuano a lavorare con grande preoccupazione per la propria salute e si apprestano ad affrontare le nuove sfide connesse alla Fase due”. L’emergenza – sottolineano i rappresentanti sindacali – ha fatto comprendere a tutti ciò che UGL sostiene da sempre: quanto sia importante una sempre maggiore condivisione del destino aziendale tra i lavoratori ed i datori di lavoro”.

“La richiesta – dicono relativamente alla sopracitata proposta di assegnare un pacchetto di azioni ai dipendenti Autogrill – è stata volutamente inviata al Consiglio di Amministrazione di Autogrill s.p.a. il Primo Maggio, con l’intenzione di dare un segnale concreto nel giorno della Festa del Lavoro. L’iniziativa del Coordinamento Autogrill di UGL trae spunto anche da quanto fatto da Atlantia spa, gruppo internazionale delle infrastrutture, che ha gli stessi azionisti di riferimento di Autogrill. Crediamo che anche in Autorgrill, come in Atlantia, si possa e si debba arrivare ad un coinvolgimento dei lavoratori nell’azionariato. Riteniamo infine che una scelta di questo tipo dovrebbe avere un riconoscimento premiale da parte del Ministero delle Infrastrutture nella assegnazione delle concessioni delle aree di servizio autostradali, che sono state per anni il core business dell’azienda Autogrill”.