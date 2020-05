La Provincia di Piacenza cerca un addetto stampa: domande aperte fino al 22 giugno

La Provincia di Piacenza cerca un addetto stampa.

Sul portale “Amministrazione Trasparente”, è stato pubblicato un avviso di selezione, con scadenza 22 giugno 2020, per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) della sopracitata figura professionale.

“L’addetto stampa – si legge nel documento -, oltre alle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza, svolgerà, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, le attività di supporto alle funzioni ricondotte all’Ufficio di Presidenza della Provincia in materia di informazione e comunicazione. Tra cui, in particolare: assicurare la conoscenza all’esterno delle linee di azione e degli interventi dell’Ente e favorire la corretta informazione sulle funzioni e sulle iniziative attuate dalla Provincia e sui relativi risultati; gestione dei rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali, diffondendo le informazioni mediante la redazione di comunicati, l’organizzazione di conferenze stampa e fornendo supporto alla realizzazione di approfondimenti; aggiornamento del sito istituzionale; collaborazione con i servizi dell’Ente per la realizzazione delle attività di comunicazione e nei rapporti con gli organi di informazione”.

“Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego – informa l’avviso di selezione -, per partecipare alla selezione i candidati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti specifici, a pena di esclusione: iscrizione all’Albo dei Giornalisti; esperienza nella redazione di comunicati stampa e di materiali di approfondimento o di pubblicazione di articoli su organi di informazione quotidiani o periodici; esperienza nella cura e gestione dei contenuti di social media e di contenuti web di informazione nonché di realizzazione grafica ed impaginazione di contenuti di comunicazione e promozione eventi”.