La psicologa piacentina Francesca Cavallini (Tice) entra nella rete di imprenditori sociali Ashoka

Dopo una fase di selezione durata mesi, con due colloqui in Italia e tre all’estero, la psicologa piacentina Francesca Cavallini, presidente del Centro Tice, è stata tra i tre italiani ammessi a far parte di Ashoka.

Da oltre 40 anni Ashoka, la più grande rete di imprenditori sociali al mondo, con oltre 3500 imprenditori in 93 Paesi, agisce per abilitare il cambiamento sociale e ambientale, selezionando e sostenendo i più visionari imprenditori sociali e mettendoli in rete, attivando i giovani all’intraprendenza. Entrare nella rete internazionale degli Ashoka Fellow apre all’imprenditore/trice sociale una serie di opportunità:forme di sostegno economico per lo sviluppo del modello di intervento, la possibilità di fruire di consulenze pro-bono di professionisti,l’accesso a quote esclusive di bandi internazionali oltre che a momenti formativi che hanno come obiettivo quello di favorire la scalabilità del proprio progetto. La procedura di selezione degli Ashoka Fellow si basa su alcuni criteri: una nuova idea che proponga una soluzione ad un problema sociale ed abbia un impatto a livello di sistema e che il fondatore possieda competenze imprenditoriali, creatività e integrità morale.

Una grande soddisfazione per Tice, la cooperativa sociale nata nel 2006 con l’obiettivo non solo di incentivare l’innovazione sociale tra bambini e giovani che falliscono o sono a rischio fallimento per diversi motivi quali disturbi dell’apprendimento, problemi comportamentali o difficoltà emotive, ma anche di agire a livello istituzionale per modificare le politiche educative in un senso più inclusivo. Da allora Tice conta 33 soci lavoratori, al 90% donne, psicologhe con alta formazione, ha seguito oltre 400 adolescenti e 200 bambini l’anno, formando 50 psicologi in fase di apprendistato ogni anno e potendo vantare ben 70 pubblicazioni di carattere scientifico su riviste specializzate, in cui vige la peer review.

Un numero significativo, quest’ultimo, della precisa visione dell’organizzazione, che punta a trasferire competenze e metodologie basate sul metodo scientifico nella pratica terapeutica sui territori: “Entrare in Ashoka mi fa sentire parte di un mondo molto più vasto – commenta la Presidente di Tice, Francesca Cavallini – fatto di imprenditori sociali che come noi cercano ogni giorno di sviluppare un cambiamento nelle società in cui vivono. La nostra determinazione non è mai stata più grande, dunque, e ci spenderemo con ancora più energie per far sì che tutto il sistema educativo, a ogni sui livello, sia ripensato per permettere a ogni persona di sviluppare il proprio potenziale. Se consideriamo che il fallimento scolastico, che si traduce poi, oltre che in mancate opportunità, anche in un trauma che ci si porta dietro per tutta la vita, riguarda ancora il 10% degli studenti, allora diventa evidente che c’è ancora tanto da fare. Noi intendiamo impegnarci a farlo, e poter avere al nostro fianco i mezzi e i contatti a livello internazionale di Ashoka ci fa sentire molto meno vulnerabili”. (nota stampa)