A Piacenza la settimana si apre ancora con nuvole e qualche pioggia. Tempo in miglioramento a partire da mercoledì.

Secondo le previsioni Arpae, infatti, dopo un lunedì caratterizzato da nuvolosità variabile, martedì 19 maggio sono attese alcune precipitazioni che si attenueranno in serata. Da mercoledì 20 maggio quadro meteorologico in miglioramento, con sole e temperature in aumento – fino a 30 gradi – per il resto della settimana.