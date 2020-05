La sicurezza online nel 2020

Notevoli sono i cambiamenti ai quali ci siamo dovuti adeguare negli ultimi mesi a causa del rischio di contagio del coronavirus. La quarantena, il distanziamento sociale, l’impossibilità di recarsi in negozio per fare acquisti e molti altri fattori hanno consentito a molte persone di esplorare ancor più di prima tutte le risorse che il web ci offre.

Lo spostamento delle attività dal fronte fisico a quello virtuale, però, ha incentivato in noi anche l’interesse e il desiderio di essere più informati rispetto ai pericoli che si corrono sul web. La rete non è stata più solo un’opportunità aggiuntiva di cui poter usufruire, ma anche uno strumento indispensabile per rimanere in contatto con il resto del mondo o portare avanti la propria attività lavorativa. Questa è stata, purtroppo, un’occasione ghiotta anche per chi la rete non la usa per scopi leciti.

Il boom di e-commerce, infatti, ha portato con sé anche un aumento delle truffe. Questo è il motivo che ha spinto Amazon a mettere in atto una serie di provvedimenti volti a verificare le buone intenzioni dei venditori. In particolare, il colosso degli e-commerce ha sviluppato un programma, denominato Chime video, che viene messo anche a disposizione degli utenti e che consente di effettuare chiamate e videochiamate fuori e dentro la propria azienda.

Gli operatori di Amazon possono, così, contattare i potenziali venditori e accertarsi direttamente che i documenti da loro rilasciati siano effettivamente validi. Solo dopo questa fase di screening si procede col dare a questi ultimi la possibilità di attivarsi con le vendite.

La sicurezza online, però, non riguarda solo il mondo dello shopping, dato che si tende a sfruttare il nome di grandi catene alimentari per mettere a segno delle vere e proprie truffe. Di recente, infatti, in rete dei malintenzionati hanno fatto circolare un fittizio voucher che dava diritto a chi lo riceveva ad un buono spesa. Per ritirarlo gli utenti dovevano rilasciare i loro dati sensibili, che finivano direttamente nelle mani dei truffatori.

Proprio per evitare ciò è bene essere sempre molto cauti sia nel rilascio dei propri dati sia quando si è in procinto di fare acquisti. Per il primo caso bisogna evitare di installare sul pc programmi sconosciuti, che potrebbero intercettare le nostre password. Invece sul fronte dello shopping in rete si può fare affidamento a portali come Trustpilot.it, che raccoglie una vasta gamma di recensioni su portali di ogni tipo.

Anche i prodotti e le merci vanno controllati accuratamente, così come tutta la regolamentazione che riguarda: metodo di pagamento, condizioni di spedizione e i diritti in caso di recesso. I portali seri, inoltre, tutelano la privacy e sono sempre connotati dal protocollo di sicurezza HTTPS. Bisogna cioè controllare che questa dicitura sia effettivamente presente nella stringa in alto a sinistra, che contiene l’indirizzo del sito che stiamo visitando.

Anche per i servizi di cui è possibile usufruire online è bene informarsi prima di procedere. Si può fare leggendo siti di approfondimento o confrontando le varie offerte. Per esempio, nel mondo dei giochi possiamo consultare siti specializzati che ci presentano una comparazione di casino online e ci danno così un’idea di quali siano quelli più adatti alle nostre esigenze. Allo stesso modo possiamo confrontare abbonamenti per piattaforme streaming e ogni altro genere di servizio che riguarda il web e non solo.

Se dunque, complice il fatto che la rete sia più trafficata, c’è stato ultimamente un incremento di truffe ai danni delle persone; è vero pure che nella stessa tana in cui si annidano questi mali possiamo trovare anche gli strumenti per combatterli o se non altro evitarli.