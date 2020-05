La Vittorino riparte gradualmente: via libera per il tennis

Nel pieno della Fase 2, anche il mondo sportivo piacentino si prepara a ripartire. Sulla base dell’Ordinanza emanata il 6 maggio dalla Regione Emilia Romagna e delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale competente in materia di sport, la Società Canottieri Vittorino da Feltre di Piacenza ha infatti deciso di dare il via ad una graduale ripartenza che inizierà da domani – venerdì 8 aprile – con la riapertura di due campi da tennis all’aperto. Gli impianti saranno fruibili dai tennisti nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 18.

“Il nostro Consiglio direttivo – precisa il Presidente della Vittorino, Roberto Pizzamiglio – ha deciso di compiere questo primo passo per consentire la ripresa di uno sport molto amato dai nostri soci e che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative sulla tutela della salute, può essere praticato all’aperto garantendo il rispetto del distanziamento sociale. Abbiamo allestito i primi due campi a cui, nel corso della prossima settimana, aggiungeremo anche gli altri cinque. Sono consentite solo partite di singolo con accessi scaglionati ogni mezzora, proprio per evitare contatti e compresenze negli spazi comuni. Per il momento, salvo diverse disposizioni che potrebbero essere emanate nei prossimi giorni, restano chiusi tutte le altre strutture sportive compresi gli spogliatoi, il bar, il ristorante e le aree verdi attrezzate”.

Proprio per garantire la tutela della salute degli sportivi, il Consiglio direttivo della società biancorossa ha anche predisposto un vademecum con le regole e le prescrizioni che dovranno essere rispettate da chi accederà da domani alla Vittorino da Feltre. “L’Ordinanza regionale – continua Pizzamiglio – indica soltanto prescrizioni che riguardano il distanziamento sociale e il divieto di contatto fisico tra le persone. A queste abbiamo abbinato anche le indicazioni fornite dalla Federtennis nazionale, per garantire la tutela della salute di chi pratica l’attività sportiva. Abbiamo già sanificato tutti gli ambienti e igienizzato tutte le nostre strutture, e questo ci consentirà di essere pronti quando le normative ci permetteranno di riprendere completamente le attività sportive e ricreative a beneficio di tutti i soci della Vittorino”.