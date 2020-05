Laboratorio Aperto, calendario ricco di appuntamenti tra webinar e corsi online

Nuovo calendario di appuntamenti on line per il Laboratorio Aperto di Piacenza, in rete con le omologhe strutture dell’Emilia Romagna.

Numerose le adesioni ai corsi di programmazione “Makerdojo”, promossi dal Laboratorio Aperto di Piacenza in collaborazione con Maker Faire Roma e rivolti ai ragazzi, con la creazione di quattro classi – ciascuna delle quali conta 14 studenti – per quasi tutte le attività formative proposte. Il programma completo è consultabile sulla pagina web https://makerdojo.it/laborators/laboratori-edtech/, con disponibilità di alcuni posti per il corso “3D con Tinkercad” in partenza lunedì 11 maggio alle 15 e per il corso Arduino, al via lunedì 18 alle 17. Sono in attesa di conferma, quindi con possibilità di partecipare in caso di rinunce, alcuni posti per “Thunkable”, che inizierà il 1° giugno con la quarta classe.

Posti esauriti, invece, per i corsi dedicati ai programmi Scratch, Python e Pygame, iniziati questa settimana. In questi giorni si sono svolti anche diversi workshop e webinar dedicati ai professionisti. Dai consigli per alimentare e promuovere il crowdfunding ai suggerimenti per una efficace campagna di raccolta fondi digitale legata all’istituto del 5 per mille, dalla trasformazione digitale nella pubblica amministrazione agli ultimi due eventi, in calendario oggi, giovedì 7 maggio: alle 15 il webinar “Strategie digitali e sharing economy” (iscrizioni a ravenna@labaperti.it) e alle 18, in diretta sulla pagina facebook del Laboratorio Aperto di Forlì, “Digital manufacturing e beni digitali”.