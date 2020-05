Lavori a strade e cimiteri e nuovi punti luce: il Comune di Rivergaro stanzia 120mila euro

Ammonta a circa 120mila euro l’importo stanziato dal Comune di Rivergaro (Piacenza) per i principali lavori pubblici in cantiere per l’anno 2020.

A comunicarlo con una nota è il sindaco Andrea Albasi: “In questi mesi abbiamo lavorato dando priorità a una serie di interventi di manutenzione ritenuti fondamentali per le nostre frazioni. Parte di questi interventi, sono emersi anche grazie ai cittadini che hanno partecipato ai preliminari incontri svolti dall’Amministrazione per la costituzione dei Consigli di frazione”. “Nonostante il blocco imposto dall’emergenza sanitaria in corso – prosegue il Sindaco – la Maggioranza ha lavorato incessantemente per dare risposte concrete alle richieste della popolazione. I lavori messi in cantiere saranno possibili grazie ad anni di buona amministrazione e di conti in ordine che ci hanno portato ad avere, ad oggi, un avanzo di bilancio sufficiente a coprire diversi lavori importanti per il nostro territorio”.

Con parte dell’avanzo di bilancio disponibile infatti, saranno asfaltate le strade di Ancarano sopra (zona di via Bersanti), del Portichetto (via Borzoli in prossimità dell’incrocio con via Bachelet), il tratto di strada tra Niviano e Roveleto Landi e alcuni tratti in zona Case Buschi. Altri 47mila euro verranno invece destinati alla sistemazione dei cimiteri comunali. Infine, è di 25mila euro l’importo stanziato per l’installazione di punti luce con lo scopo di illuminare e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali di Niviano, Pieve Dugliara e Rivergaro.