Lavori alla pavimentazione stradale, limitazioni alla viabilità provinciale

Viabilità provinciale, programmati diversi lavori di pavimentazione bituminosa. Ecco le limitazioni al traffico.

Strada provinciale n. 64 di Trabucchi e strada provinciale n. 56 di Borla, interruzione della circolazione nella giornata di martedì 12 maggio 2020 – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa del corpo stradale in località Trabucchi lungo la Strada Provinciale n° 64 di Trabucchi e lungo la Strada Provinciale n°56 di Borla in loc. Case Orsi.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione nella giornata di martedì 12 maggio 2020, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, lungo la Strada Provinciale n° 64 di Trabucchi in loc. Trabucchi e lungo la Strada Provinciale n°56 di Borla in loc. Case Orsi nel territorio del Comune di Vernasca.

Strada provinciale n. 41 di San Pietro, limitazione della circolazione dall’11 al 13 maggio 2020 – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la strada provinciale n. 41 in comune di San Pietro, direttamente collegati ai lavori di consolidamento della sede stradale realizzati nell’annualità 2019.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico a mezzo di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n° 41 in Comune di San Pietro in Cerro, dall’11 al 13 maggio 2020, dalla progressiva km 1+700 alla progressiva km 2+700.

Strada provinciale n. 10R Padana Inferiore, limitazione della circolazione dall’11 al 15 maggio 2020 – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la strada provinciale n°10 R Padana Inferiore in tratti vari nei territori dei Comuni di Piacenza, Caorso e Monticelli d’Ongina. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico a mezzo di senso unico alternato, regolato da movieri, in vari tratti della Strada Provinciale n° 10 R Padana Inferiore nei territori dei Comuni di Piacenza, Caorso e Monticelli d’Ongina, dalle 09,00 alle 17,00, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020.