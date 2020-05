Lavori sulla via Emilia a San Nicolò, possibili disagi al traffico

Lavori sulla via Emilia nella zona centrale di San Nicolò (Piacenza): venerdì 29 maggio dalle ore 6,30 alle 15 (l’orario potrebbe però prolungarsi), il tratto da viale Stazione a via Curiel sarà interessato da asfaltature urgenti.

“La circolazione potrà essere difficoltosa – spiegano dal Comune -, si consiglia di utilizzare vie alternative a chiunque debba raggiugere destinazioni che lo consentano. E’ opportuno anche evitare le provinciali che partono dal semaforo centrale: via Calendasco (sp 13) e via Agazzano (sp 7). Si potranno utilizzare viabilità alternative come via XXV Aprile, via Alicata o strada Bonina”.