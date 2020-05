Le biblioteche riaprono (parzialmente) i battenti: ok alle restituzioni e ai prestiti su prenotazione

Da giovedì 14 maggio gli utenti delle biblioteche Passerini Landi e Giana Anguissola potranno restituire i libri e i dvd presi a prestito, presentandosi – muniti di mascherina – all’ingresso di via Carducci 14.

L’accesso per la restituzione non prevede la prenotazione, e sarà contingentato per evitare assembramenti. Libri e dvd restituiti saranno nuovamente disponibili per il prestito solo dopo un periodo di quarantena.

Sempre da giovedì 14 per le biblioteche Passerini Landi e Anguissola, sarà possibile effettuare la prenotazione obbligatoria per il prestito di libri e dvd (con il limite massimo di quattro documenti). Ad ogni utente verranno indicati giorno – a partire da lunedì 18 maggio – e fascia oraria in cui presentarsi per il ritiro dei titoli richiesti. Tali servizi, nelle modalità indicate, continueranno fino a nuove disposizioni con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14.

I recapiti a cui rivolgersi solo per le prenotazioni sono: email biblio.reference@comune.piacenza.it o tel. 0523 492412 per i documenti della Passerini Landi; email biblio.ragazzi@comune.piacenza.it o tel. 0523 492436 per quelli della Giana Anguissola. Nelle e-mail dovranno essere specificate le richieste e le generalità dell’utente.

Restano al momento chiuse le biblioteche decentrate (Dante, Farnesiana e Besurica), ma gli uffici stanno lavorando attivamente alla riapertura in condizioni di sicurezza anche di queste sedi. Resta attivo il servizio ProntoBiblioteca, realizzato in collaborazione con i volontari del Moto Guzzi The Club e Agesci, riservato agli utenti della biblioteca over 65, alle persone appartenenti alle categorie protette o in difficoltà di mobilità.

La prenotazione è possibile (massimo due volumi e due dvd per trenta giorni) inviando una mail all’indirizzo email: biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it (verranno prese in esame le richieste pervenute fino alle ore 12 del giorno precedente la consegna). Il materiale prenotato sarà consegnato a domicilio nelle giornate di martedì e giovedì, secondo orari concordati con l’utenza.

Infine, merita ricordare che è possibile iscriversi e utilizzare da remoto il servizio di biblioteca digitale Emilib. Per maggiori informazioni sui diversi servizi è possibile consultare il sito della biblioteca Passerini Landi