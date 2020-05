Le opportunità del superbonus, incontro lunedì in Confedilizia

Per lunedì 25 maggio, alle ore 15,30, l’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia, in collaborazione con la Sezione Imprese Edili di Confedilizia Piacenza (Edilconf Imprese), ha organizzato un incontro on line in videoconferenza per illustrare in modo specifico il nuovo superbonus del 110% (contenuto nel “Decreto Rilancio”) sugli interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico e alla messa in sicurezza antisismica degli edifici esistenti.

Relatori dell’incontro saranno il dott. Mauro Peveri e l’arch. Carlo Ponzini. L’evento è riservato ai soci di Confedilizia Piacenza e a tutti gli amministratori di condominio iscritti al Registro di Confedilizia. Gli interessati a partecipare devono prenotarsi e richiedere le credenziali inviando una mail (indicando il proprio nome e cognome) all’indirizzo di posta elettronica di Confedilizia Piacenza (info@confediliziapiacenza.it).