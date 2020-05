Levoni (Liberali) “Piacenza e i suoi cittadini duramente colpiti dal virus, stop alle tasse”

“Per Piacenza e i suoi cittadini duramente colpiti dal virus, stop alle tasse”. Lo chiede in una risoluzione il consigliere dei Liberali piacentini Antonio Levoni.

“Piacenza ed il suo territorio sono stati colpiti e purtroppo lo sono ancora, ed in modo catastrofico dal Coronavirus, e che – dice il consigliere del Comune di Piacenza – detta situazione ha causato, e continuerà a farlo, una tragedia umana sociale ed economica in un territorio che non ha avuto un’adeguata attenzione nei confronti del Suo territorio da parte sia della Regione che del governo centrale, con “tentativi” di “tentativi ” di aiuto economico, programmati dal governo centrale e non solo, che non si sa se e quando arriveranno ai beneficiari, senza essere una soluzione efficace”.

“I Piacentini da sempre sono una comunità orgogliosa, volenterosa, generosa e con tantissima dignità, restii a chiedere aiuti ed a piangersi addosso e forse proprio per questo siamo a tutt’oggi senza un adeguata assistenza politica amministrativa”.

“Invito quindi il Sindaco, per quanto riguarda la città capoluogo, e Presidente della Provincia insieme a tutti i Sindaci del nostro territorio, ad adoperarsi con i nostri parlamentari, Bersani compreso, ed il ministro De Micheli oltre ai consiglieri regionali tutti, nei confronti della Regione Emilia Romagna e del suo presidente Bonaccini ed altrettanto nei confronti del governo centrale e del presidente del consiglio Conte, che da parte sua ha recentemente speso parole e propositi importanti durante la sua visita alla nostra città, affinché vengano immediatamente sospese tutte le categorie di tassazioni comunali provinciali regionali e statali, al fine di dare un reale respiro alla nostra popolazione. Diversamente, a fronte di modestissimi aiuti e contributi dello Stato della Regione o dei Comuni, i nostri concittadini si troveranno a ricevere 10 e subito dopo a dovere pagare 100 in varie tasse o similari dirette od indirette”.

“I Piacentini di certo, a fronte di un provvedimento salutare e realmente efficace come quello auspicato in questa mia risoluzione urgente, ricambierebbero certamente la fiducia alle varie Istituzioni procedendo, appena la situazione economica lo permetterà, al pagamento di quanto dovuto”.

“Questo – conclude Levoni – sarebbe realmente un concreto aiuto alla nostra gente. Diversamente, come detto, si realizzerebbe una paradossale situazione: a fronte di modesti aiuti economici e sociali si consentirebbe una “normale” tassazione di tutto e tutti assolutamente insostenibile oggi”.