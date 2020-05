Levoni (Liberi) “Autorizzare volontari per lo sgambamento cani al canile”

Autorizzare volontari per lo sgambamento cani al canile. Lo chiede Antonio Levoni, consigliere dei Liberali Piacentini, in un’interrogazione al sindaco di Piacenza.

Le ultime disposizioni in merito al coronavirus, scrive il consigliere, consentono di portare a spasso i cani e di farli addestrare. Perché non coinvolgere dopo mesi di stop i volontari, propone Levoni. Il consigliere infine auspica, qualora non sia già prevista, la sottoscrizione con un’associazione di volontari proprio per regolare questo tipo di attività, che va a beneficio degli ospiti a 4 zampe del canile,