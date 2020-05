Lezioni a distanza, a Gragnano tablet e connessione internet gratuita per 10 studenti

Tablet, personal computer e connessione internet per gli studenti delle scuole elementari e medie di Gragnano.

E’ l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’Istituto Scolastico del paese in provincia di Piacenza per permettere a dieci giovani studenti di seguire con costanza, e non rimanere indietro rispetto ai compagni, le lezioni a distanza. “Purtroppo la pandemia e le conseguenti misure restrittive rischiano di avere conseguenze negative anche sui ragazzi e sugli adolescenti – spiega il sindaco Patrizia Calza -. In particolare la necessità di utilizzare strumenti informativi e di collegarsi col mondo da remoto, rischia di acuire le disuguaglianze sociali e di fermare il processo di integrazione e socializzazione che le scuole normalmente svolgono all’interno delle tradizionali aule scolastiche”. “Per questo motivo – continua – grazie alla collaborazione con l’Istituto Scolastico che ha messo a disposizione tablet e personal computer, gli assessori all’Istruzione Alessandra Tirelli e ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi hanno provveduto a far installare e a garantire per quattro mesi la connessione internet a 10 ragazzi delle scuole elementari e medie che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alle attività didattiche a distanza”.

Un’altra iniziativa per coinvolgere i giovani con attività a distanza è quella che ha portato – come spiega l’assessore alle politiche giovanili di Gragnano, Marco Caviati – ad aderire all’iniziativa “Arcontest”, il contest ideato dagli educatori di L’Arco, la cooperativa a cui è affidato il Centro aggregativo Comunale “Quasi C’entro”. Si tratta – spiega Caviati – di una serie di giochi che vedono scontrarsi 16 squadre di sette Comuni della Provincia sulla base del tema della trilogia cinematografica “Ritorno al futuro”. Mediante l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e dalle tecniche di game-design, i ragazzi entrano on line in musei, usano strumenti come Google-Maps ed imparano ad utilizzare strumenti nuovi, con la consapevolezza di poterli o doverli usare anche in futuro. Lo scopo è ovviamente didattico attraverso l’uso di modalità intriganti e divertenti”.

“Si ricorda invece – conclude il sindaco Calza – che il personale dei Servizi Sociali ha curato la distribuzione dei Tablet, messi a disposizione dalle Scuole Secondarie di secondo Grado grazie a appositi fondi nazionali, agli studenti delle scuole superiori del nostro territorio comunale”.