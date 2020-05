Lilt Piacenza crea “Wall of smoke”, per raccogliere testimonianze della lotta contro il fumo

Domenica 31 maggio appuntamento con la Giornata Mondiale Senza Tabacco, indetta per la prima volta dall’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) nel 1988, per sottolineare l’impatto negativo del fumo sulla salute e per ricordare le malattie ad esso connesse.

“Secondo i dati ISTAT – spiega la Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) in Italia i fumatori, a partire dai 14 anni, sono circa 10 milioni, ovvero il 19% della popolazione e i decessi attribuibili al fumo sono oltre 90.000. Smettere di fumare vuol dire prendersi cura di sé e prevenire l’insorgenza di diverse patologie oncologiche, respiratorie e cardiovascolari. Se possiamo fare ben poco per l’aria inquinata, possiamo fare molto per la salute: smettere di fumare! Il tabacco, infatti, contiene prodotti che hanno una tossicità notevolmente più elevata rispetto a quelli presenti nell’aria di città”.