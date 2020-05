Luca Groppi nuovo direttore di Confindustria Piacenza

Luca Groppi è il nuovo Direttore di Confindustria Piacenza, nominato in sostituzione del compianto Cesare Betti.

Il dottor Groppi, 42 anni laureato in giurisprudenza coniugato con un figlio, nonostante la giovane età, vanta una lunga presenza in Confindustria Piacenza dove è entrato come stagista, da studente nel 1995. Subito assunto, grazie alle sue capacità, immediatamente apprezzate .

Ha quindi portato a termine la sua formazione senza interrompere la sua collaborazione con l’Associazione.

E’ esperto di fisco, di internazionalizzazione, anche in qualità di temporary export manager, funzione che ha esercitato per diverse aziende associate.

E’ responsabile del Centro Studi dell’Associazione, è nel Consiglio di Amministrazione di CEPI, in rappresentanza della CCIAA, e nel Consiglio di Piacenza Alimentare. E’ stato parte attiva nei tavoli di EXPO 2015.

Il Presidente Alberto Rota, nell’annunciare questa nomina, esprime soddisfazione per questa scelta condivisa da tutti gli associati che valorizza il percorso compiuto dal dottor Groppi all’interno dell’Associazione che lo ha portato a maturare una profonda conoscenza non solo del sistema industriale piacentino (di cui ha dato conto anche attraverso le periodiche indagini congiunturali nel nostro Centro Studi) ma anche dei suoi rapporti internazionali.

A Luca Groppi i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i colleghi di Confindustria Piacenza.