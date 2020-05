Nella serata dell’8 maggio, in occasione della 65^ edizione dei Premi David di Donatello, tutti i Cinema partecipano ad un flash mob organizzato dall’Anec, con hastag #riaccendiilcinema, accendendo le luci colorate delle loro sale.

A Piacenza hanno aderito all’iniziativa il multisala Corso e il cinema Jolly 2 di San Nicolò.

Foto 2 di 2



Un messaggio simbolico rivolto al pubblico e un gesto di incoraggiamento per tutta l’industria cinematografica che, a seguito del lockdown, ha visto – tra le altre cose – sospendere l’attività delle 1.600 strutture cinematografiche, per un totale di oltre 4.000 schermi su tutto il territorio nazionale.

Il mondo del cinema vuole sottolineare l’importante funzione sociale che le sale cinematografiche svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, ed evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore.

Nella serata dell’8 maggio, dopo oltre due mesi, durante la consegna dei Premi David di Donatello, in onda su Raiuno, le luci delle sale di tutta Italia sono tornate ad accendersi per ricordare che il cinema presto tornerà a far sognare il proprio pubblico.