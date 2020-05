Lumen, un video-convegno su come affrontare ansia e depressione

Venerdì 8 maggio, in live-streaming, verrà trasmesso un nuovo appuntamento del ciclo Info Salus: “Ansia e depressione: epidemie silenziose che possiamo prevenire e trattare con lo stile di vita”, promosso dal Centro Lumen (San Pietro in Cerro).

“L’evento – spiegano gli organizzatori – avviene a pochi giorni dalla lettera che Lumen aps, in qualità di ente capofila della rete europea Salus, ha scritto al Presidente Giuseppe Conte e ad altri undici Ministri per promuovere sani stili di vita, sostenibilità ambientale e trasversalità come strategie integrative alla fase 2 dell’emergenza Covid-19. Ed è anche in relazione all’emergenza che i relatori interverranno, mostrando alcune proposte concrete integrabili nell’azione di governo”.

“Secondo l’Istat – spiega Lumen – quasi quattro milioni di persone in italia soffrono di depressione. Come prevenirla? Come curarla efficacemente? InfoSALUS ancora una volta propone strategie che la scienza conosce da anni e le antiche saggezze da secoli e che rappresentano un ponte fra le persone e le migliori conoscenze con l’obiettivo di favorire una migliore qualità della vita. Il convegno tratterà di come misure legate allo stile di vita possono dimezzare l’insorgenza di depressione, aiutare a prevenire l’ansia e ridurre le depressioni in atto. Il tema sarà affrontato dal dottor Alberto Donzelli – medico esperto di sanità pubblica e membro del comitato scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute, da Milena Simeoni – ideatrice del progetto Salus e direttrice didattica della Scuola di Naturopatia Lumen e dal dottor Lorenzo Del Moro, dottore in Medicina e Chirurgia, Coordinatore del Comitato Filosofico-Scientifico Salus e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute.

L’intervento del dottor Lorenzo Del Moro si concentrerà sull’ epidemiologia della depressione a livello mondiale, europeo e italiano. Nel suo intervento ne analizzerà i costi diretti e indiretti”. “Esporrò strategie innovative, attualmente sottoutilizzate, basate su solide prove scientifiche per la prevenzione e il trattamento della depressione – spiega lo stesso Del Moro -. Tratterò quanto fino ad oggi si sia sottovalutato il problema e accennerò alle mancanze dell’attuale modello terapeutico e ai possibili effetti avversi dei farmaci antidepressivi”. L’intervento della naturopata Simeoni analizzerà invece le tre strategie Salus applicate ad ansia e depressione: affiancare la promozione della salute alla cura, affiancare la visione d’insieme alla visione riduzionista, affiancare l’etica all’economia: “Dopo una premessa sulla relazione tra ansia e depressione, stress, resilienza e superamento della propria zona di comfort, mi concentrerò sull’importanza di aumentare empowerment e responsabilità personale per aumentare longevità sana, sostenibilità ambientale e sociale. Tra i sani stili di vita proposti, approfondirò l’importanza della salute intestinale”.

Alberto Donzelli parlerà infine di come il fenomeno della depressione richiede corrette misure a livello di comunità, oltre che individuali: “I farmaci sono necessari nelle depressioni gravi, danno però effetti avversi seri e dipendenza, e non andrebbero usati per anni, valorizzando le alternative”. La conferenza verrà trasmessa sul canale youtube di Lumen.