Lungo Trebbia di Rivergaro come i Navigli? Pubblica S. Agata in campo per evitare assembramenti questo fine settimana.

Stanno facendo discutere le immagini che mostrano come a Milano, a pochi chilometri da dove l’epidemia di coronavirus è esplosa, si stia affrontando con molta leggerezza questa fase 2. Per evitare che le nuove libertà riconquistate a fatica anche a Piacenza vengano prese sottogamba, l’amministrazione di Rivergaro (Piacenza) – classica meta per i piacentini fuori porta alla ricerca di una passeggiata di svago – ha coinvolto i volontari della Pubblica Assistenza Sant’Agata.

Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio i volontari effettueranno nel territorio di Rivergaro attività informativa e di prevenzione al fine di limitare il contagio in questa fase 2 emergenziale. In particolare si occuperanno di limitare o segnalare alle autorità eventuali assembramenti, che continuano ad essere vietati, e si assicureranno che venga rispettato il divieto di circolazione all’interno della passeggiata del Trebbia di Rivergaro, ancora chiusa come da ordinanza del sindaco Andrea Albasi.