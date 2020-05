Malore fatale a Bosconure di Ferriere, 65enne muore dopo l’incidente.

L’uomo era a bordo della sua auto, in località Bosconure di Ferriere (Piacenza), quando a seguito di un malore avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lungo la carreggiata.

In macchina con lui la figlia, che non ha riportato ferite nell’incidente. Subito sono scattati i soccorsi, con gli operatori sanitari di Ferriere e del 118, sul posto anche l’eliambulanza da Parma ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.