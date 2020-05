A Piacenza continua il piano di interventi di manutenzione su strade e marciapiedi cittadini a lungo bloccati dall’emergenza sanitaria, che ha imposto il fermo dei cantieri.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale, tra gli ultimi lavori conclusi figurano quelli in Via Roma e in Via Giovanni Pallastrelli, parallela di Via Martiri della Resistenza, dove sono stati sistemati i tratti più ammalorati della pavimentazione stradale.

“Sono in corso una serie di interventi di manutenzione – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che stanno interessando molte strade cittadine, dal centro storico alle frazioni, che da molti anni non erano state interessate da lavori, causando un progressivo ammaloramento della pavimentazione, con problemi per la sicurezza della circolazione stradale e ciclopedonale, oltre che per il decoro cittadino. In questo senso, si è intervenuti anche su diversi tratti di Via Roma e di Via Pallastrelli, mentre sono in fase di completamento i lavori su alcuni tratti di Via Martiri della Resistenza, che si prevede di concludere in questi giorni”.