Mediaworld dona tv e asciugacapelli al centro Covid di San Polo. Il Prefetto “A Piacenza collaborazione eccezionale”

Nel pomeriggio del 5 maggio il Prefetto di Piacenza, Maurizio Falco, ha fatto visita alla struttura dell’Aeronautica militare di San Polo di Podenzano allestita dallo scorso 15 aprile per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, consentire lo svolgimento del periodo di isolamento della quarantena a persone che non dispongono di un alloggio adeguato in considerazione delle molteplici misure precauzionali.

L’incontro ha visto la presenza del sindaco di Podenzano Alessandro Piva, del Tenente Colonnello Francesco Rossi, Comandante del distaccamento dell’aeuronatica militare di Piacenza, del Maggiore Generale Sergio Santamaria,Direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord, della dottoressa Maria Gamberini, subcommissario amministrativo dell’azienda sanitaria locale di Piacenza, del presidente del Comitato Cri di Piacenza Alessandro Guidotti e di Claudio Monti, direttore del punto vendita Mediaworld di piacenza.

Proprio Mediaworld ha deciso di donare all’Asl di piacenza 30 televisori da 32 pollici e 40 asciugacapelli per l’allestimento della struttura di San Polo. Il prefetto, che già ieri aveva avuto modo di elogiare i tanti gesti di generosità durante l’emergenza a favore del sistema della sanità piacentina e della protezione civile, ha sottolineato che la collaborazione pubblico-privato a Piacenza “è stata eccezionale: nessuno si è tirato indietro innanzi ad una crisi senza eguali negli ultimi tempi”.