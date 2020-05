Mercato rionale di via Alberici, entro il 30 giugno le domande per gli 8 posteggi liberi

E’ pubblicato sul sito www.comune.piacenza.it il bando per la formazione di una graduatoria mirata all’assegnazione, in concessione decennale, degli 8 posteggi liberi nel mercato rionale di via Alberici, con contestuale rilascio di autorizzazione amministrativa.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno, compilando il modello da richiedere all’Ufficio Suap di via Scalabrini 11 (tel. 0523.492293) – previo appuntamento – o all’indirizzo natalia.binelli@comune.piacenza.it. Il modulo compilato potrà essere trasmesso con posta elettronica certificata a suap@cert.comune.piacenza.it, consegnato direttamente presso gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora o al Protocollo Suap di via Scalabrini 11, oppure inviato al Comune di Piacenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Degli 8 posteggi liberi, 5 sono adibiti alla vendita di generi alimentari (di cui uno con priorità di destinazione al settore ittico) e i restanti 3 al commercio di prodotti non alimentari. Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito web comunale.