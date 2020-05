Modifiche alla viabilità in Valdaveto e lungo la provinciale di Carpaneto

Lavori in corso in Provincia di Piacenza, comunicati dagli uffici di corso Garibaldi

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di pulizia e fissaggio reti in aderenza lungo la strada provinciale n. 586R di val d’Aveto.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, in tratti vari della Strada provinciale n. 586R di Val d’Aveto, dal 3 giugno al 3 luglio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso i lavori di allargamento della sede stradale esistente lungo la Strada Provinciale n° 6 di Carpaneto per l’adeguamento al nuovo tracciato della viabilità di adduzione alla A21.

Nel tratto in fase di allargamento lungo la Strada Provinciale n° 6 di Carpaneto, al fine di evitare situazioni di pericolo, viene disposta l’istituzione del limite di velocità a 40 km/h, dal km 10+100 (San Giorgio Piacentino) al km 12+300 (intersezione per la località Casturzano – Comune di San Giorgio Piacentino), dal 30 maggio al 31 luglio 2020.