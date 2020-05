Murelli (Lega) “Il Governo sostenga la sperimentazione con il plasma”

“Il Governo aumenti l’impegno per la sperimentazione della terapia con il plasma e implementi la ricerca. Un aspetto fondamentale in previsione di un nuovo assalto del virus previsto in autunno”.

Lo afferma la deputata della Lega, Elena Murelli, che, con altri colleghi della Camera, ha presentato una interrogazione. Murelli ricorda i positivi risultati ottenuti dai programmi del San Matteo di Pavia e del Carlo Poma di Mantova “e dalla decisione dell’Emilia Romagna di avviare la sperimentazione dopo le tante richieste della Lega, ora finalmente accolte. La ricerca italiana ha dato prova di risultati eccellenti e non deve essere abbandonata in questo momento”.

La sperimentazione in fase avanzata venga inoltre divulgata a livello nazionale “e si ampli il programma. Le ricerche le sperimentazioni sulle trasfusioni degli ospedali di Pavia e Mantova sono tra quelle rendicontate sul sito istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco”.