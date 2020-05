Murelli (Lega) “Su Cassa integrazione in deroga Governo ha fallito due volte”

“I dati Inps sulla Cig in deroga parlano chiaro. Se meno del 20 per cento dei richiedenti l’ha percepita significa che questo governo ha fallito. Non una, ma due volte”.

Così la deputata piacentina Elena Murelli, capogruppo Lega in commissione Lavoro. “Non è stato capace – afferma Murelli – di mettere in tasca dei lavoratori un ammortizzatore sociale indispensabile e, a monte, non è stato ancora in grado di velocizzare l’assurda e farraginosa procedura Cig. L’Agenzia delle Entrate sa tutto di noi: Iban e dove lavoriamo. Incrociare i dati a disposizione sui diversi database delle istituzioni non è un ostacolo insormontabile soprattutto in questa fase emergenziale”.