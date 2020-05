Nascosti nel camion frigo, soccorsi in autostrada

Soccorsi in autostrada dai sanitari del 118 dopo essere stati scoperti all’interno di un camion frigo.

E’ accaduto nella serata del 30 maggio lungo l’autostrada A1 nei pressi di Fiorenzuola (Piacenza): quattro persone, con ogni probabilità stranieri in fuga dal proprio paese, sono stati trovati all’interno di un camion per il trasporto di alimenti refrigerati. Pare che i quattro fossero in stato di ipotermia e per questo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti e per vagliare la posizione del camionista.