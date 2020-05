Nel beauty case e nelle mutande la marijuana. Due arresti della polizia

Nel beauty case e nelle mutande la marijuana.

Movimentato episodio sabato pomeriggio in via Sbolli a Piacenza dove la polizia ha arrestato due persone e denunciato una terza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La volante è intervenuta nel cortile della scuola dopo la segnalazione, da parte di alcuni cittadini, della presenza di un’auto, una vecchia Fiat Croma. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno visto due persone scendere dalla macchina per allontanarsi e individuato un beauty case lanciato da una donna che si trovava a bordo, nel quale sono stati poi rinvenuti circa 70 grammi di “maria”.

La donna, di 33 anni, è stata arrestata mentre l’uomo che si trovava in auto con lei, un 22enne albanese, denunciato. Da una seconda volante è stato poi notato un terzo occupante della stessa vettura: un giovane piacentino di 23enne che dalle mutande ha estratto spontaneamente un involucro contenente altra droga, 40 grammi di marijuana. Anche per lui è scattato l’arresto con la stessa accusa della donna.