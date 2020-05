Nel cielo del Guercino, il Corriere parla della cupola affrescata del Duomo

Piacenza da prima pagina, per una volta grazie alle sue bellezze che non vediamo l’ora di riscoprire e di far riscoprire.

Il Corriere della Sera ha dedicato un ampio servizio al Guercino e alla cupola affrescata del Duomo, con interviste video all’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi e al presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Massimo Toscani.

Ecco il link all’articolo, pubblicato nella sezione “Torneremo a vederli”