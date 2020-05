Nel weekend a Sarmato torna la Festa del Salame, ma solo da asporto. Una decisione, diffusa ieri via social, che non ha mancato di scatenare non poche polemiche da parte del presidente Fipe Cristian Lertora.

La manifestazione, che vede il patrocinio del Comune di Sarmato, si farà ugualmente sabato 29 e domenica 30 maggio a pranzo e a cena, con le classiche pietanze da sagra: ovviamente panini con il salame, protagonista della festa, sia insaccato che cotto, salamella, e patatine.

Non sarà possibile consumare sul posto e tutti i piatti saranno rigorosamente da asporto.