“Nel weekend divertimento ma con responsabilità. Evitate gli eccessi”

Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, invita i cittadini a godersi il weekend ma con responsabilità, evitando così di dover emanare nuovi provvedimenti che limitino la ripresa della vita sociale della comunità.

“Sta per arrivare il weekend che si allungherà fino alla festa della Repubblica Italiana, il prossimo 2 giugno. Molti sindaci di città capoluogo dell’Emilia-Romagna stanno pensando di emettere un’ordinanza per impedire il ripetersi degli eccessi che hanno colpito e preoccupato un po’ tutti. Io ce l’ho pronta, ma preferirei davvero che non fosse necessaria – scrive Barbieri su Facebook -. Moltissimi esercenti e ristoratori piacentini, seppure duramente colpiti dalla crisi, hanno fatto investimenti e sacrifici per essere in regola e consentire un legittimo divertimento nei loro locali, in assoluta sicurezza. Io ho grande rispetto per loro, e comprendo perfettamente il bisogno di tornare a relazionarsi. Penso soprattutto ai giovani, costretti in casa per mesi lontani da amici e affetti, ma il discorso vale per tutti: le persone hanno bisogno di socialità e avvertiamo tutti il desiderio di stare insieme”.