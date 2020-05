“Noi dentro l’ambulanza col caldo infernale, ma fuori non si rispettano le regole”

Con la fine del lockdown si apre una nuova normalità per tutti i piacentini.

Tuttavia il virus non è sconfitto, e gli appelli alla responsabilità per non vanificare gli sforzi fatti finora arrivano da più parti, sopratutto da chi in questi mesi ha combattuto in prima linea.

Uno di loro è Matteo Zangrandi, giovane volontario della Pubblica Assistenza Carpaneto, che su facebook fa un report – dal tono critico – dell’ultimo turno svolto insieme alla compagna Tiziana. “Vivere in un mondo parallelo – scrive -. Mi è successo ieri insieme a Tiziana, con me in turno in Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso (la foto è di repertorio dei tanti viaggi covid). Noi dentro all’ambulanza, il caldo infernale delle tute, la mascherina che preme, la visiera che limita la vista. Bardati per le emergenze come si fa in questo periodo. Fuori tantissime persone, code in gelateria, qualcuno corre insieme agli amici, gruppi di non congiunti che parlano a meno di un metro di distanza e le goccioline che trasmettono il virus che si intravedono in controluce. Per favore! Questo lunedì facciamo che sia di ripartenza solo per noi, non per il virus, le sirene e tutte quelle cose ci hanno messo angoscia in questo periodo. Dopo due mesi è difficile ma rispettate le distanze, seguite quelle 3 semplici regole che proprio sembrano non entrare nella testa. Abbiamo già sbagliato quando ci dovevamo fermare all’inizio ma si organizzavano gli aperitivi tra le 17 e le 18 perché “il virus non ci fa paura!”, quando era diritto far quel che si voleva. E non è andata benissimo. Buona ripartenza a tutti, senza virus ma con la testa”.